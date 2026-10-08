Зеленський про удар по дата-центру в Росії: «Ми завжди відповідаємо дзеркально»

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по дата-центру в Росії і заявив, що це була «дзеркальна відповідь».

«Ми точно теж можемо. Ми завжди відповідаємо дзеркально. Вони били і бʼють по наших дата-центрах — ми відповіли їм», — сказав президент під час спілкування з журналістами.

Деталей атаки він не розкрив. Проте відомо, що вночі 8 жовтня під ударом був один із найбільших центрів обробки та зберігання даних російської компанії «Яндекс» у місті Сасово Рязанської області. Там спалахнула масштабна пожежа.

У цьому центрі, що є одним із пʼяти дата-центрів «Яндекса», розміщено два з трьох суперкомпʼютерів компанії, призначених для навчання її ШІ-моделей. Пресслужба компанії увечері заявила, що не може підтвердити, чи вдасться відновити пошкоджене обладнання.

Як пишуть російські медіа, після атаки цілий день спостерігалися проблеми в роботі сотні сайтів і серверів: банків, соціальних мереж, операторів звʼязку, пошти, сайту російської залізниці та медіа, інтернет-магазинів та «Ростелекому».