Сили оборони атакували російський «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані

Сили оборони України атакували російський нафтовий комплекс «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані.

Про це повідомили в Генштабі.

На території підприємства, яке є одним з найбільших у Росії, виникла пожежа. Обʼєкт переробляє приблизно 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік і виробляє бензин, дизель та інші нафтопродукти. Зокрема, завод забезпечує армію РФ.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Зранку моніторингові канали також писали, що в Сасові Рязанської області Росії під ударом опинився дата-центр «Яндекса» — фіксується масштабний збій в роботі серсвісів компанії.