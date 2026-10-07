У Генштабі підтвердили атаку на російський Астраханський газопереробний завод

Сили оборони атакували Астраханський газопереробний завод і нафтову станцію «Самара» в російській Самарській області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Внаслідок атаки на ЛСВД «Самара» пошкоджені 11 резервуарів для зберігання нафтопродуктів, три великі резервуари, ділянка трубопроводу та станція автоматичного наливу. Атака сталася 2 жовтня.

ЛСВД «Самара» — це виробнича станція та великий вузол, де приймають, зберігають і змішують нафту. Нафта надходить сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

Після удару 4 жовтня по газопереробному заводі в Астрахані пошкоджені дві установки очищення газу — У-172 та У-272, а також установки вторинної перегонки У-1731.