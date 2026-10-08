За ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру внесли всю заставу

За ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли всю заставу — 20 мільйонів гривень.

Це «Бабелю» підтвердили у Вищому антикорупційному суді.

Мудра була під вартою з кінця серпня. Прокурор просив для неї заставу в 150 мільйонів гривень, але суд призначив лише 20 мільйонів.

Мудра фігурує у розслідуванні «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за фігуранта справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.