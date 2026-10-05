Через атаки РФ Україна майже вичерпали резерв потягів і тепер шукає заміну в Європі

Україна майже вичерпала резерв локомотивів після російських ударів по залізниці та веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу.

Про це виданню Financial Times розповів міністр агрополітики Тарас Висоцький.

За його словами, переговори тривають із країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як українська.

Виконавчий директор портового оператора ТІС Микита Грубов каже, що лише в районі їхнього термінала в порту Південний втрачено три локомотиви. За його словами, дефіцит уже став слабким місцем портової логістики.

Через такі наслідки атак навіть відновлення роботи чорноморських портів залишає відкритим питання доставки вантажів до причалів.