«Укрзалізниця» запускає комбіноване сполучення «поїзд + автобус» на Сумщині та Харківщині

З 1 жовтня «Укрзалізниця» запускає пілотний проєкт комбінованого сполучення «поїзд + автобус» на визначених прифронтових ділянках до Сум та Лозової (Харківська область).

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Якщо через загрози поїзд не зможе доїхати до цих пунктів призначення або вирушити з них, «Укрзалізниця» організує довезення пасажирів автобусами.

Рух поїздів та автобусів буде узгоджений: у разі затримки вони чекатимуть один на одного. Моніторингові центри «Укрзалізниці» відстежуватимуть загрози.

Квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Доступність і вартість повного квитка не змінюються.