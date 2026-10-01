Путін заявив, що РФ не погрожувала НАТО ядерною зброєю через Калінінград

Володимир Путін заявив, що в листі до НАТО Росія не погрожувала Альянсу ядерною зброєю, йшлося про «застосування увсіх засобів».
Про це він повідомив у промові.
Раніше в НАТО підтвердили, що отримали листа, в якому Кремль пригрозив ядерною зброєю, якщо від нього спробують відрізати Калінінград. Також тоді РФ пригрозила бити по центрах ухвалення рішень у країнах НАТО.
Серед інших заяв:
- Росія «не збирається ні на кого нападати ні у 2029, ні у 2030, ні у 2050 році».
- РФ у відповідь на агресивну поведінку готова діяти дзеркально в будь-яких частинах Світового океану.
- Путін сказав, що його онуки говорять китайською.
- У Росії достатньо дизельного пального, але на світові ринки воно не потрапляє через санкції.
Окремо Путін назвав безглуздою поточну пропозицію припинити удари по суднах в Чорному морі у відповідь на зупинку ударів по російських НПЗ.
- Путін, представники російської влади та пропагандисти неодноразово натякали, що Росія може застосувати ядерну зброю. США і ЄС неодноразово попереджали РФ про руйнівні наслідки. Politico писало, що США більше спостерігають за ядерною зброєю Росії, проте вважають ризик удару малоймовірним.