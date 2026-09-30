Reuters: Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю, якщо Альянс спробує відрізати Калінінград

Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю, якщо Альянс спробує відрізати від неї Калінінград. Також РФ пригрозила бити по центрах ухвалення рішень у країнах НАТО.

Про це пише Reuters із посиланням на документ, який Москва надіслала НАТО.

У тексті Росія назвала дії Альянсу «небезпечними й безрозсудними». Москва заявила, що за спроби ізолювати Калінінград готова використати «весь арсенал сил і засобів, зокрема ядерну зброю». У НАТО відповіли, що їхні навчання не загрожують РФ, і закликали Москву припинити війну проти України та ядерні погрози.

Reuters вказує, що Росію також непокоять військові навчання НАТО, розвідувальні польоти біля Калінінграда, санкції, перехоплення російських суден і допомога Україні. За останні три дні російські посольства щонайменше у трьох країнах Європи звинуватили Альянс в ескалації.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав це нагадуванням для «гарячих голів у Європі». Водночас представниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс має все необхідне, щоб захистити кожен дюйм території країн-членів. За її словами, гібридні дії РФ не вплинуть на підтримку України.