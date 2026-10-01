Убивство Ірини Фаріон: обвинуваченого Зінченка засудили до довічного ув’язнення

Шевченківський райсуд Львова виніс вирок 20-річному В’ячеславу Зінченку — обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його визнали винним та засудили до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Зінченко обвинувачений в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Під час засідання Зінченко заперечував свою вину. Суддя зачитав вирок і наголосив, що обвинуваченому неодноразово пропонували виступити під час дебатів, але він щоразу відмовлявся через відсутність узгодження позиції із захисниками.

Від самого затримання Зінченко перебуває під вартою, де й залишатиметься, допоки вирок не набере законної сили. Рішення суду можна оскаржити протягом 30 днів.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові вбили колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон.

Майже за тиждень, 25 липня, підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко. В телефоні фігуранта знайшли скриншоти з гугл-карт, на яких зображені вулиці, повʼязані з Фаріон. Також там виявили картинки проросійського характеру — з логотипом ФСБ, а також з нацистською символікою і меми про мовознавицю.

Правоохоронці зʼясували, що Зінченко ще у 2022 році приєднався в одному з месенджерів до групи, яка поширювала ідеї насильства, жорстокості, а також пропагувала расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він став учасником іншої групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

За даними слідства, перебуваючи в цих групах, підозрюваний нібито розвинув особисту неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію із захисту української мови та культури.