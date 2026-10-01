Україна просить США ввести санкції проти компаній, причетних до виробництва російського аналога Starlink

Україна закликає США запровадити санкції проти кількох російських компаній, які допомагають Москві розробляти супутникову мережу «Рассвєт», що має стати альтернативою Starlink.

Про це Reuters розповів тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік.

Він наголосив, що Росія планує вже у 2027 році бити по Україні дронами, зв’язок для яких надходить через їхню супутникову мережу.

«Якщо вони запустять “Рассвєт” до кінця 2026 року, то зможуть бити по цілях в Україні в режимі реального часу. Якщо проти цих компаній не запровадять санкції, це фактично зробить можливою реалізацію цієї програми для Росії, що докорінно змінить ситуацію», — сказав Сєнік.

Він додав, що передасть уряду США та Конгресу інформацію про компанії й окремих людей, яких Київ звинувачує у сприянні розвитку «Рассвєта».

Раніше російські посадовці говорили про плани запустити понад 900 таких систем на орбіту протягом декількох років. Наразі їх близько 16.

Starlink в Росії

Супутники Starlink від компанії SpaceX офіційно не працюють в Росії, але російська армія використовувала ці термінали, щоб запускати дрони по Україні. Ці пристрої потрапляють до РФ через треті країни.

Наприкінці січня українське Міноборони звернулося до SpaceX, аби вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках. З 2 лютого в Україні запустили верифікацію Starlink. Колишній радник міністра оборони Сергій Бескрестнов писав, що через блокування російських терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинилися штурми.

Наприкінці травня стало відомо, що Росія тестує власний аналог Starlink проєкту «Бюро 1440» та вивела на орбіту перші супутники. За словами Сергія Бескрестнова, щоб використовувати «Рассвєт» у військових цілях, росіянам потрібно запустити щонайменше кілька сотень супутників.