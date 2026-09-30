«Схеми»: Ексдружина Галущенка з дітьми орендувала квартиру в елітному районі Женеви за $9 тисяч на місяць

Колишня дружина ексміністра енергетики та фігуранта розслідування НАБУ «Мідас» Германа Галущенка впродовж 2025 року разом з дітьми жила в квартирі у Женеві, оренда якої коштувала приблизно $9 тисяч на місяць.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми».

Апартаменти площею 220 м² розташовані в одному з найпрестижніших районів О-Вів, на березі Женевського озера. У НАЗК зазначили, що Галущенко у своїй декларації, яку він подав при звільненні, не задекларував оренду цієї квартири. Сам він пояснив, що не знав про оренду.

У декларації ексміністра енергетики за період з початку 2025 року до 19 листопада не вказані дані на понад 55,5 млн грн, уточнили в НАЗК. Колишня дружина Галущенка Ольга Богданова заявила, що жила в женевських апартаментах з дітьми на підставі договору оренди, однак його копії вона не надала.

«Схеми» знайшли цей будинок. Він внесений до переліку архітектурної спадщини Женеви. Богданова також залишала відгуки на Google-картах поблизу будинку — вона описувала свої враження після візиту в магазин оптики, масажний салон та пірсинг-салон. Відгуки датовані 2023 та 2024 роками, що може свідчити про те, що родина могла проживати там і раніше. Також журналісти знайшли відгуки і за 2025 рік.

Як зʼясували розслідувачі, неподалік будинку, де орендувала квартиру ексдружина Галущенка, розташоване її архітектурне бюро Bogdanova Architects. Менеджери, яких обирала Богданова для свого бізнесу, часто ведуть до офшорів.

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