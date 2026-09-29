Українець Журавльов, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», просить Хорватію про політичний притулок

Також адвокат розповів «Бабелю», що прохання про притулок не зупиняє процесу екстрадиції автоматично.

«Екстрадиція — попри всі законодавчі норми, це політичне рішення країни. Коли політики не впливають на суд, ми їм віримо. Але є позасудова процедура — політичний прихисток, де політична влада Хорватії може висловитись щодо ситуації громадянина України, якого підозрюють у підриві «Північного потоку», — сказав Катеринчук.

Раніше окружний суд у Хорватії дозволив екстрадувати Журавльова . Його захист оскаржує це рішення.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві. Основним підозрюваним у цій справі є українець Сергій Кузнєцов — його вважають командиром групи, яка підірвала газогони. Сам він звинувачення заперечує.

У серпні 2025-го Кузнєцова затримали в Італії, а в листопаді екстрадували до Німеччини і там заарештували. 1 липня 2026 року німецькі прокурори офіційно висунули Кузнєцову обвинувачення, наприкінці жовтня його мають судити в німецькому Гамбурзі.

Іншого підозрюваного Володимира Журавльова 19 серпня затримали в Хорватії та оголосили йому підозру в спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановили вибухівку на газопроводах. У 2024 році Журавльова намагалися заарештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну.