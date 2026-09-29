Медіа пишуть, що Трамп готовий послабити санкції проти Ірану. Він назвав це фейком

Кілька медіа заявили, що президент США Дональд Трамп готовий послабити санкції проти Ірану та повернути заморожені іранські кошти в обмін на конкретні кроки Ірану щодо ядерної програми. Сам він це заперечує.

Про готовність Трампа йти на поступки написали Axios та Bloomberg з посиланням на джерела.

У понеділок, 28 вересня, посередники з Катару зустрілися в Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, щоб обговорити чергову мирну пропозицію. Пізніше аналогічну зустріч посередники провели і з представниками США.

Американський чиновник сказав, що Іран «дав зрозуміти, що він гнучкий у ядерних питаннях», але також зазначив, що угоди не буде, «якщо не будуть вирішені ядерні питання». За його словами, сторони все ще мають різні погляди щодо термінів виконання зобовʼязань та того, хто першим зробить які кроки.

Трамп у своїй соцмережі TruthSocial вже назвав неправдою інформацію, що він готовий послаблювати санкції проти Ірану.

«Я їм НІЧОГО не пропонував! Стаття Axios, як і більшість інших, є ФЕЙКОМ, який використовується виключно для того, щоб задовольнити їхній «синдром ненависті до Трампа». Вони повинні негайно відкликати цю фейкову статтю!» — йдеться в його пості.