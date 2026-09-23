Німеччина закликала США дозволити виробляти ракети для систем ППО Patriot в Європі

Німеччина закликала США дозволити виробляти в Європі ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Financial Times.

Пісторіус сказав, що розмовляв про це минулого тижня головою Пентагону Пітом Гегсетом. Тоді ж вони підписали заяву про наміри про спільне виробництво американських систем озброєння в Європі. За словами міністра оборони Німеччини, PAC-3 «в загальних рисах» підпадають під дію цієї домовленості.

«Зрештою, це, звичайно, питання інтелектуальної власності. Також питання в тому, чи погодяться на це Пентагон і Білий дім, а також сама компанія», — уточнив німецький політик.

За даними FT, американські чиновники та керівники оборонних компаній поки що неохоче погоджуються на спільне виробництво перехоплювачів PAC-3, які виробляє Lockheed Martin.