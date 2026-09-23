Німеччина закликала США дозволити виробляти ракети для систем ППО Patriot в Європі

Німеччина закликала США дозволити виробляти в Європі ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Financial Times.
Пісторіус сказав, що розмовляв про це минулого тижня головою Пентагону Пітом Гегсетом. Тоді ж вони підписали заяву про наміри про спільне виробництво американських систем озброєння в Європі. За словами міністра оборони Німеччини, PAC-3 «в загальних рисах» підпадають під дію цієї домовленості.
«Зрештою, це, звичайно, питання інтелектуальної власності. Також питання в тому, чи погодяться на це Пентагон і Білий дім, а також сама компанія», — уточнив німецький політик.
За даними FT, американські чиновники та керівники оборонних компаній поки що неохоче погоджуються на спільне виробництво перехоплювачів PAC-3, які виробляє Lockheed Martin.
- На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Проте згодом він зазначив, що США «мають бути дуже обережними» стосовно дозволу Україні виробляти ракети до Patriot. Видання The Telegraph писало, що Трамп змінив своє рішення через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії.