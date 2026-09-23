Правоохоронці затримали «ведмежатника», який допоміг підкинути наркотики екскомбату «Маґури» Ширшину

Правоохоронці повідомили про підозру четвертому фігуранту справи про підкидання наркотиків в автівку колишньому комбату 47 ОМБр «Маґура» Олександру Ширшину.

Про це пише пресслужба ДБР.

За даними слідства, фігурант — «ведмежатник», який допоміг відкрити автівку Ширшина, щоб туди підкинули наркотики. Метою було дискредитувати колишнього комбата 47 ОМБр «Маґура» завдяки штучно створеним «доказам» злочину.

«Ведмежатнику» оголосили підозру в пособництві та незаконному проникненні до чужого майна.

Раніше суд взяв під варту інших двох фігурантів справи.

Що передувало

28 серпня Олександр Ширшин написав, що йому підкинули траву. Під час огляду поліцейські також почали закидати йому, що він начебто під дією якихось речовин.

Після цього в коментарі «Бабелю» він припустив, що до інциденту може бути причетний командир 225 ОШП Олег Ширяєв, з яким у нього давній конфлікт.

«У мене більше конфлікту ні з ким нема, окрім як з 225 і 425», — сказав він.

Того ж дня начальник слідчого управління в Харківській області Андрій Шарнін заявив, що поліція затримала Ширшина, бо отримала інформацію від Військової служби правопорядку, що він нібито збуває наркотики у військовій частині Харкова. Також правоохоронці порушили справу проти екскомбата за фактом незаконного виготовлення, зберігання або збуту наркотиків.

Наступного дня Ширшин заявив, що до інциденту з підкинутими наркотиками протягом кількох місяців невідомі двічі намагалися проникнути в його житло і стежили за ним.