Україна отримала $841 млн від Світового банку на пенсійні виплати

Україна отримала $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти підуть на пенсії.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Кошти залучили під гарантії Канади в межах ініціативи PEACE in Ukraine, яка створена для підтримки держбюджету України. Загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд. Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку.

Нещодавно Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. Тоді ж президент Зеленський повідомив, що країна надасть Україні понад $430 мільйонів кредитних гарантій на закупівлю газу, а також нову допомогу для посилення протиповітряної оборони.