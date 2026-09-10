Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Канади Марк Карні підписали декларацію про 100-річне партнерство. Документ підписали в канадському місті Калгарі.

Про це йшлося під час спільної пресконфереції лідерів обох країн.

Над угодою Drone Deal країни продовжують працювати. Проте наразі президенти обох країн підписали спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони і безпеки.

Канада надалі надаватиме Україні військову допомогу і буде підтримувати військову тренувальну місію UNIFIERТ, яку продовжили до 2029 року.

За словами Зеленського, Канада долучиться зі своїми технологіями до протибалістичної програми FREYJA. Крім цього, країна надасть Україні понад $430 мільйонів кредитних гарантій на закупівлю газу, а також нову допомогу для посилення протиповітряної оборони.

Карні уточнив, що ще $250 мільйонів спрямують на закупівлю для України критично важливих засобів перехоплення повітряних цілей.