Україна отримає від Світового банку $841 млн. Куди спрямують ці кошти

Україна найближчим часом отримає від Світового банку $841 мільйон під гарантії уряду Канади.
Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.
Їх надають в рамках проєкту PEACE in Ukraine. Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати.
Нещодавно Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. Тоді ж президент Зеленський повідомив, що країна надасть Україні понад $430 мільйонів кредитних гарантій на закупівлю газу, а також нову допомогу для посилення протиповітряної оборони.
Ще $250 мільйонів спрямують на закупівлю для України критично важливих засобів перехоплення повітряних цілей.
- 10 червня державний бюджет України отримав €236 мільйонів у межах проєкту Світового банку Peace in Ukraine. Їх спрямують на соціальні видатки та пенсії.