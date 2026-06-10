Держбюджет України отримав €236 млн у рамках проєкту Світового банку. На що їх спрямують

Державний бюджет України отримав €236 мільйонів у рамках проєкту Світового банку Peace in Ukraine. Їх спрямують на соціальні видатки та пенсії.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

«Ці кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантію уряду Королівства Швеція», — написала премʼєрка.

Цей проєкт започаткували чотири роки тому, щоб підтримувати бюджет України під час війни. Загалом у рамках цього проєкту Україна отримала $53,5 мільярда.