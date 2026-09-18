Міжнародний союз біатлоністів не зняв санкцій з російських і білоруських спортсменів. Вони не братимуть участі в змаганнях

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) не зніматиме санкцій з російських і білоруських спортсменів і не допускатиме їх до змагань.
Про це повідомили на сторінці в інстаграмі Федерації біатлону України.
Конгрес IBU залишив чинним рішення про призупинення членства союзів біатлоністів Росії та Білорусі. Це рішення діє з 2022 року. Його можуть скасувати, якщо країни виконають низку умов, зокрема якщо спортсмени дистанціюються від війни в Україні та не будуть пов’язані зі Збройними силами Росії.
У червні Союз біатлоністів Росії надіслав до IBU документи, що вони нібито виконали ці умови. Однак, розглянувши їх, Міжнародний союз біатлоністів зʼясував, що вимоги не виконані.
- 7 липня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, а також тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ. Російських атлетів усунули від участі в міжнародних змаганнях після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
- Після цього, 14 липня, 9 країн ЄС попросили комісара Єврокомісії з питань спорту Гленна Мікаллефа виключити МОК і міжнародні федерації, що допускають росіян і білорусів на міжнародні змагання, з програм фінансування ЄС. Попри це МОК не змінив своєї позиції.