Долетіло до Татарстану. Сили оборони атакували ще один великий російський НПЗ — другий за ніч

У ніч проти 13 вересня українські війська атакували нафтопереробний завод «Танеко» в Татарстані. Там загорівся один з резервуарів.

Про це повідомляють Генштаб і Сили спецоперацій ЗСУ.

«Танеко» — це один з найбільших і найсучасніших нафтопереробних заводів Росії. Його проєктна потужність перевищує 16 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство випускає дизельне пальне, авіаційний гас, бензини, скраплені гази та нафтовий кокс, зокрема для потреб армії РФ.

Завод розташований за понад 1 200 кілометрів від українського кордону. Востаннє по ньому українські війська били 20 серпня.