Українські війська вночі атакували російський НПЗ на Кубані

У ніч проти 13 вересня українські Сили оборони атакували нафтопереробний завод «Слов’янськ-ЕКО», що в Краснодарському краї РФ — приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Під ударом були ключова установка переробки нафти та резервуарний парк підприємства. Після атаки там спалахнула пожежа — густий дим видно за десятки кілометрів.

Цей завод є одним з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії та щороку переробляє понад 4 мільйони тонн сировини. Востаннє по ньому прилітало наприкінці червня цього року.