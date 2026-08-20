Сили оборони атакували НПЗ у Татарстані та нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ

Українські війська 19 серпня та вночі 20 серпня атакували нафтопереробний завод «Танеко» у Татарстані та великий нафтовий термінал у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

НПЗ у Нижньокамську може переробляти до 16 млн тонн нафти на рік. Зокрема, там виробляють моторне паливо для армії РФ.

По цьому НПЗ вже прилітало — зокрема 10 серпня. Після сьогоднішньої атаки на заводі спалахнула пожежа.

Другий атакований обʼєкт — «Таманьнафтогаз» у Волні. Це один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Востаннє він був під ударом українських дронів 13 червня.

Потужності підприємства забезпечують перевалку до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводневих газів на рік. На терміналі перевантажують нафту та нафтопродукти із залізничного транспорту на морські судна. Обʼєкт забезпечує логістичні та паливні потреби російського війська.