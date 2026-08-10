Атаковані НПЗ та аеродром: у Генштабі підтвердили удари по російських обʼєктах

Атаковані НПЗ «Ільський», «Танеко» та аеродром: у Генштабі підтвердили удари по російських обʼєктах у ніч проти 10 серпня.

Про це Генштаб заявив у телеграмі.

Завод «Танеко» розташований у Нижньокамську, Татарстан. На обʼєкті зафіксували пожежу. «Ільський» НПЗ розташований у Краснодарському краї РФ. Там пошкоджена колона первинної переробки нафти АВТ-6.

Також знищені 9 резервуарів з авіаційним гасом і пошкоджені два ангари для авіатехніки на аеродромі «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму.

Окрім того, атакований ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів РФ у Новоселідовці Донецької області та артилерійському складу в Бойовому.