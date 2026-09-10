Понад 100 депутатів Європарламенту закликали відновити переговори про заморожені активи РФ

122 депутати Європарламенту підписали лист із закликом відновити переговори про використання заморожених російських активів для дпомоги України. Автори листа підтримали ініціативу, започатковану наприкінці серпня чотирма країнами ЄС.

Про це пише Euronews.

Підписанти закликали Єврокомісію представити оновлений план, який дозволив би врахувати та подолати заперечення окремих держав-членів, які виступали проти цієї ініціативи.

Раніше уряд Бельгії говорив, що країна може зіткнутися із судовими позовами з боку Росії, оскільки саме в них розташований Euroclear — основна депозитарна установа, де зберігається значна частина заморожених російських активів. Свої побоювання також висловили інші країни, зокрема Італія, Болгарія та Мальта.

Депутати Європарламенту пропонують створити інструмент ЄС, який перебрав би на себе юридичні зобов’язання перед Центральним банком Росії, і передати йому активи.