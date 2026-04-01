ЄС надасть Україні €1,4 млрд доходів від заморожених російських активів

Європейський Союз надасть Україні ще €1,4 мільярда доходів від заморожених російських активів.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

«Ці €1,4 мільярда будуть спрямовані туди, де вони потрібні найбільше: на підтримку української держави, збереження основних державних послуг і допомогу відважним Збройним силам України», — заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

95% коштів використають через Механізм співробітництва у сфері позик для України (ULCM), ще 5% — через Європейський фонд миру (EPF).