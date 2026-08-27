Чотири країни ЄС закликали Брюссель відновити переговори про заморожені активи РФ. У Єврокомісії відреагували

Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща хочуть, щоб Єврокомісія відновила роботу над планом використання заморожених російських активів для підтримки України. Напередодні Financial Times повідомила про підготовку відповідного листа до Брюсселю. В Єврокомісії кажуть, що поки що його не отримували.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Європейської комісії з питань бюджету та економіки Балаш Уйварі, передає кореспондентка «Бабеля».

За його словами, тема російських активів не зникала з порядку денного ЄС.

«Це питання було на порядку денному з 18 грудня минулого року», — сказав Уйварі. Тоді Європейська рада закликала Раду ЄС і Європарламент продовжити роботу над можливим репараційним кредитом для України, який мав би спиратися на заморожені російські активи.

Водночас на запитання про те, як за останні місяці просунулася ця робота, Уйварі сказав, що після грудневої зустрічі вона фактично зупинилася.

«Тоді не вистачило підтримки, щоб рухатися з цим варіантом. Наскільки мені відомо, саме там ми й зупинилися», — сказав він.

Речник додав, що якщо країни ЄС знову порушать це питання, Єврокомісія готова повернутися до нього і надати необхідну допомогу.