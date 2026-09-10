Свириденко очолила KSE Business School

Колишня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко стала президенткою KSE Business School.
Про це повідомила KSE.
У KSE заявили, що на новій посаді Свириденко зосередиться на розвитку бізнес-освіти, технологічних змінах і глобальній конкуренції.
17 липня 2025 року Верховна Рада призначила Свириденко прем’єр-міністеркою. Вона стала другою жінкою на цій посаді в історії України після Юлії Тимошенко. 14 липня 2026 року парламент підтримав її відставку з посади.
До цього Свириденко чотири роки була першою віцепрем’єр-міністеркою та міністеркою економіки — відповідала за економічну політику, підтримку бізнесу та залучення інвестицій під час повномасштабної війни.
- KSE Business School є частиною освітньої екосистеми Київської школи економіки. Школа працює з 2015 року та пропонує програми MBA, International Executive MBA, корпоративне навчання і професійні курси для управлінців і підприємців.