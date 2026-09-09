Ціна на нафту Brent перевищила $100 за барель через війну на Близькому Сході

Ціна на нафту Brent перевищила $100 за барель на тлі нового етапу війни на Близькому Сході та побоювань щодо перебоїв з постачанням нафти. Це сталося вперше з липня.

Про це пише Reuters.

Станом на зараз Brent коштує приблизно $100,5 за барель, додавши 2,6%. Американська нафта WTI торгується на рівні $94,97, вона подорожчала на 2,09%. Від початку серпня Brent подорожчала приблизно на чверть.

Зокрема, ціни зросли через атаки підтримуваних Іраном хуситів на енергетичні обʼєкти в Саудівській Аравії. Також США завдали ударів по кількох іранських нафтових танкерах, після чого Іран атакував американську військову базу в Йорданії та судна.

Саудівська Аравія вже перенаправила частину експорту в обхід Ормузької протоки. Однак тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру і судноплавство можуть ще більше скоротити обсяги поставок на світовий ринок.

Аналітики попереджають, що тривале зростання цін на нафту може посилити інфляцію, особливо в країнах, які значною мірою залежать від імпорту енергоносіїв.