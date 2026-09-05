Дрон на будівлю СБУ запустили з Донецького напрямку — він летів на висоті понад 7 км

Під час учорашньої атаки на будівлю СБУ дрон запустили з Донецького напрямку, і він летів на висоті понад 7 км.

Про це повідомив радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Таким чином, він спростував інформацію про атаку невеликим БпЛА. Також вдалося встановити, що уламки та більшість елементів дрона, яким атакували будівлю СБУ, від російського БпЛА «Герань-4». Для цього удару росіяни запустили два дрони — один з них знешкодили.

Раніше російські телеграм-канали писали, що ця атака є частиною внутрішнього конфлікту між ГУР та СБУ і дрон нібито запустили не росіяни.