Радник президента Сергій «Флеш» вважає, що по будівлі СБУ могли вдарити дроном, яким керували онлайн

Радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає, що по будівлі СБУ могли вдарити «Шахедом», яким керували онлайн через радіоретранслятор МЕШ.

«Моя особиста думка: «Шахед» керувався і наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ із доступом в інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік (до 5 км) на короткий період під час атаки... Інших «Шахедів» у цей час у повітрі не було. Тому управління за ланцюжком з РФ неможливо», — написав він.

Ця атака пошкодила Будинок Консисторії на території Національного заповідника «Софія Київська», що розташований поряд. У будівлі, що входить до списку спадщини ЮНЕСКО, пошкоджені вікна і віконні рами.

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Кількість постраждалих від удару збільшилась до 12. Інформації про те, чи це спецслужбісти СБУ, немає.