Російський дрон влучив у будівлю СБУ в Києві — прямо в кабінет керівника спецслужби

Росіяни вдарили дроном по будівлі СБУ в Києві — його направили просто в кабінет керівника спецслужби.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що всім, хто постраждав, нададуть необхідну допомогу. Скільки людей постраждало — він не уточнив.

Зеленський доручив голові СБУ Олександру Покладу дзеркально відповісти росіянам на цей удар.

Перед цим міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі внаслідок падіння дрона на дах нежитлової будівлі виникла пожежа. Зараз відомо про пʼятьох постраждалих, чотирьох з них госпіталізували.