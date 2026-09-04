Підрив «Північних потоків». Суд щодо Журавльова перенесли, бо в ордер додали статтю про воєнний злочин

Сьогодні, 4 вересня, у Хорватії мало відбутися судове засідання про екстрадицію українця Володимира Журавльова до Німеччини у справі про підрив «Північних потоків» — але суд перенесли.

Про це повідомили юристи, які представляють Журавльова.

Суд перенесли, бо німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацю — «воєнний злочин».

«Для захисту це означає новий етап боротьби за права українського громадянина. Ми продовжуємо працювати. Про подальший розвиток справи повідомимо одразу», — додали юристи.