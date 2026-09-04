Через українську атаку зупинився НПЗ у російському Кстові

Через українську атаку 26 серпня зупинився НПЗ «Лукойл-Нижньогороднафтаоргсинтез» у Кстові Нижньогородської області РФ.

Про це повідомили в Генштабі.

ТОВ «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» — одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до групи «Лукойл». Потужність підприємства становить приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Внаслідок іншого українського удару, який був 1 вересня, зупинився комплекс «НОВАТЕК-Усть-Луга» у Слобідці Ленінградської області РФ.

Під ударом були трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами (тоді нафта розлилась на площі 200 м²), установка переробки первинного газового конденсату та дві колони установки.

Також через цю атаку загорівся трубопровід і розлились нафтопродукти на площі 250 м².