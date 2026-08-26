Україна вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії — Кстовському

Українські війська атакували НПЗ «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у Кстові Нижньогородської області РФ.

Про це повідомив Гештаб ЗСУ.

На території заводу сталась пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.

ТОВ «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» — одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до групи «Лукойл». Потужність підприємства становить приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум, сірку та іншу нафтопродукцію. Підприємство забезпечує потреби Збройних сил РФ.