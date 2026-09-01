Україна вночі атакувала завод «Новатек-Усть-Луга» в Ленінградській області РФ — там пожежа

Українські війська в ніч проти 1 вересня атакували комплекс «Новатек-Усть-Луга» в Ленінградській області Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Під ударом були елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання. Там спалахнула пожежа.

Потужність «Новатек-Усть-Луга», чию продукцію використовує російська армія, становить майже 8 мільйонів тонн газового конденсату на рік. Сили оборони вже не вперше атакують цей комплекс — востаннє по ньому прилітало 14 серпня.