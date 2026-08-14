Україна атакувала завод у Ленінградській області РФ, там пожежа

Сили оборони вдарили по комплексу «Новатек-Усть-Луга» в Ленінградській області РФ.

Інформацію підвтердив Генштаб ЗСУ.

Там спалахнула пожежа. Попередньо, постраждали дві переробні установки.

Цей комплекс переробляє стабільний газовий конденсат. Потужність — майже 8 мільйонів тонн сировини на рік. Продукцію використовує армія РФ.

Також військові атакували два наземні ретранслятори для управління ударними дронами на Херсонщині та пʼять пунктів управління БпЛА.

А місцеві медіа вранці повідомляли про вибухи в районі Балаклавської ТЕС, що в Севастополі.