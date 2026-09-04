У мережі зʼявились документи нібито співробітників СБУ, причетних до конфлікту з ГУР. Блогери звинуватили ДБР у зливі — там заперечують

Екснардеп і пропагандист Ігор Мосійчук опублікував документи, які начебто належать співробітникам СБУ, причетним до стрілянини в Києві 2 вересня. Через це низка блогерів звинуватили ДБР, яке розслідує справу, у зливі даних — там це заперечують.

Мосійчук опублікував документи трьох чоловіків, які, як він стверджує, є СБУвцями, що відкрили вогонь під час конфлікту з ГУР. Після цього телеграм-канали та деякі блогери, серед яких Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, звинуватили Державне бюро розслідувань у зливі інформації — саме це відомство зараз розслідує ситуацію зі стріляниною.

У ДБР запевняють, що не передавали представникам російської сторони будь-яких даних співробітників українських спецслужб.

«Також не відповідає дійсності твердження про те, що директор ДБР Олексій Сухачов нібито давав вказівку працівникам Бюро передавати такі дані російській стороні», — додали там.

Відомство зазначило, що через поширення даних працівників правоохоронних органів уже почали розслідування.