Джерела «Бабеля» в оточенні Закаєва заявили, що дізналися про замах на нього лише з медіа

В оточенні лідера Ічкерії Ахмеда Закаєва заявили, що дізналися про замах на нього лише з медіа.

Про це джерела з його оточення повідомили «Бабелю».

Жодних офіційних повідомлень про замах від СБУ в оточенні Закаєва не отримували. Напередодні джерела в правоохоронних органах заявили «Бабелю», що саме проти Ахмеда Закаєва готували замах.

За версією СБУ, замах на росіянина, імені якого офіційно не називають, планували на День Незалежності — саме тоді Закаєв мав би перебувати в Україні.