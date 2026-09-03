Замах, який приписують замкомандира РДК, готували проти лідера Ічкерії Ахмеда Закаєва — джерела «Бабеля»

Російським опозиціонером, у підготовці до замаху на якого звинувачують заступника командира «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова, виявився один з лідерів Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в правоохоронних органах.

Вперше про цей замах СБУ повідомила 2 вересня — в день конфлікту з ГУР. За версією спецслужби, він мав статися в День Незалежності — саме тоді, коли опозиціонер мав би перебувати в Україні.

3 вересня СБУ повідомила, що Каплунова також підозрюють в тому, що той погодився влаштовувати замахи і на українських військових.