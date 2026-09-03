СБУ заявила, що викрила замкомандира РДК за підозрою в контактах з ФСБ та підготовкою замаху. Сам Каплунов каже, що його змусили зізнатись

СБУ 3 вересня повідомила, що причиною затримання замкомандира «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова, яка згодом привела до стрілянини, була підозра в тому, що той мав контакти з ФСБ та готував замах на представника російської опозиції — він начебто в цьому зізнався. Сам Каплунов каже, що на нього тиснули, аби він дав ці покази, а його командир Денис «White Rex» Капустін стверджує, що під час стрілянини вогонь відкривали лише співробітники СБУ.

«Бабель» зібрав головне із нових заяв всіх сторін.

Позиція СБУ

СБУ 3 вересня заявила, що запобігла замаху на одного з лідерів російської опозиції, який мав приїхати в Україну на День Незалежності. За даними служби, до підготовки вбивства був причетний заступник командира російського добровольчого корпусу в Інтернаціональному легіоні ГУР, який контактував із російськими спецслужбами — імовірно, йдеться саме про Степана Каплунова.

СБУ стверджує, що він також отримав від ФСБ завдання ліквідувати інших українських військових за гроші.

«Ця особа визнала факт контактів із ФСБ РФ та надала СБУ відповідну інформацію. Це дозволило українській спецслужбі встановити весь ланцюжок причетних до запланованого злочину. Служба безпеки задокументувала у телефоні фігуранта його листування із представником ФСБ», — йдеться в повідомленні.

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Подальший інцидент зі стріляниною в СБУ назвали «неприпустимою конфліктною ситуацією», яка не мала статися. Там запевнили, що сприюять слідству, це веде ДБР.

Що каже сам Степан Каплунов

В інтервʼю NV Степан Каплунов розповів, що 23 серпня його викрали люди, які представились співробітниками поліції. Ніяких підозр йому не озвучували.

«Після цього мене доставили з наручникаим на руках, з замотаними скотчем очима на якийсь режимний обʼєкт. Там мене посадили в камеру, я був прикований наручникам, ланцюгом, очі постійно були закриті», — згадує він.

За словами Каплунова, його допитували перші дві доби. Він вважає, що метою було дискредитувати «Спецпідрозділ Тимура» і його командира: «Мені інкримінували, що в мене є комунікація з ФСБ і я цю комунікацію переключив на свого командира Дмитра Іванова».

Каплунов заявив, що на нього вчиняли психологічний тиск, проговорювались тези, що «можна зникнути зовсім», «рити яму». І саме тому він «повністю погодився з їхньою версією про те, що в нього була комунікація із ФСБ і перевів цей звʼязок на свого командира Дмитра, хоча такого не було».

Він додав, що в нього в квартирі провели обшук, нічого незаконного там не знайшли. На той момент в його квартирі була охорона від спецпідрозділу на випадок, щоб туди нічого не підкинули.

Деталі стрілянини за версією Денис Капустіна

Командир «Російського добровольчого корпусу» Денис «White Rex» Капустін в інтервʼю «Українській правді» підвтердив слова Каплунова, що 23 серпня невідомі чоловіки одягли на нього кайданки, заштовхали в авто та вивезли у невідомому напрямку.

«Я б хотів сказати, що його затримали, але були порушені всі процесуальні норми. Троє міцних чоловіків на вулиці ловлять Степана, притискають до асфальту, надягають наручники, забирають особисту зброю. Потім заштовхують в авто чорного кольору», — каже він.

Як каже Капустін, Каплунов пропустив низку важливих подій, тому до нього поїхали побратими і вже там дізнались від сусідів, що сталось.

Побратими Каплунова майже з першого дня його зникнення жили в його квартирі. Як каже White Rex, вони знаходились там і в ніч на 2 вересня, коли на місце представники СБУ привезли самого Каплунова, щоб провести певні процесуальні дії.

«Вони збирались разом з ним зайти в квартиру. Одразу їм це не вдалось зробити, бо двері були закриті зсередини хлопцями, які там були. Вони зрозуміли, що відбувається щось незрозуміле і вже звʼязались зі свої оточенням. У цей момент представники СБУ вже виламали двері і їх групу представники «Спецпідрозділу Тимура» ГУР блокували в дворах. Щоб уникнути конфлікту на місце приїхав сам Тимур, його заступники», — розповідає Капустін.

Він додав, що перші постріли лунали ще близько 23:00 1 вересня, коли представники СБУ намагались потрапити в квратиру Каплунова. Тоді ситуацію вдалось залагодити.

«І раптом близько 8:00 [конфлікт] спалахнув знову і різко перейшов в гарячу фазу. За моєю інформацєію представники СБУ відкрили вогонь. Одразу зазначу: вони не стріляли на ураження, стріляли під ноги, але представники ГУР отримали поранення», — каже керівник РДК.

Капустін додав, що троє ГУРівців отримали поранення, вони в лікарні. Загиблих в цьому інциденті не було. Він також зазначив, що з боку ГУР є затримані.

Командир РДК каже, що наразі Каплунов не затриманий — його випустили ще на етапі переговорів між СБУ та ГУР 2 вересня. Жодних підозр йому не висували. На запитання, чи міг Каплунов потрапити в поле зору контррозвідки через його контакти з росіянами Капустін відповів, що всі подібні контакти відомі його керівництву і жодних несанкціонованих контактів не було.

Що передувало

Пізно ввечері 1 вересня в Києві сталась стрілянина, яка згодом повторилась вранці 2 вересня. Ситуація, ймовірно, повʼязана зі зникненням напередодні заступника командира «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова.

Адвокат Каплунова Тарас Боровський вночі 2 вересня заявляв, що до будинку бійця приїхали правоохоронці «підкинути щось заборонене», а потім туди ж приїхали побратими військового. Він опублікував відео з місця інциденту і додав, що на вулиці лунали постріли. У коментарі «Суспільному» Боровський підтвердив, що конфлікт стався між працівниками ГУР та СБУ.

Вдень СБУ відреагувала на ситуацію та заявила, що проводила обшук у межах справи про теракт, який ФСБ готувала проти одного з лідерів російської опозиції і в цей момент на її працівників напали зі зброєю учасники одного з підрозділів Сил оборони.

Серед тих, хто чинив опір, були поранені. Також затримали нападників, у яких вилучили зброю і документи. Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування через погрози та напад на правоохоронців. А 3 вересня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова.