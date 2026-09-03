Зеленський: заступників керівників СБУ та ГУР звільнять через конфлікт між структурами

Заступників керівників Служби безпеки України та Головного управління розвідки звільнять через конфлікт між структурами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, кадрові рішення щодо обох структур вже ухвалені. Розслідування окремо перевірить дії керівництва СБУ та ГУР.

Конфлікт між СБУ та ГУР

Пізно ввечері 1 вересня в Києві сталась стрілянина, яка повторилась вранці 2 вересня. Як згодом зʼясувалось, конфлікт виник через зникнення заступника командира РДК, який підпорядковується «Спецпідрозділу Тимура» ГУР, Степана Каплунова. Він стверджує, що його викрала СБУ та під тиском змусила зізнатись у тому, що він спілкувався з російською ФСБ та погодився виконувати вбивства на її замовлення.

Саме під час слідчих дій у цій справі, коли Каплунова привезли на обшук в його квартиру, і сталася перша стрілянина. У квартирі на той момент були побратими Каплунова. Вдруге, за словами командира РДК, СБУ відкрила вогонь вже вранці. Троє співробітників ГУР отримали поранення.

Після стрілянини в Києві Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування. Президент Володимир Зеленський спершу анонсував кадрові рішення через цей інцидент, а 3 вересня звільнив начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова. Командир РДК Денис Капустін наголошує, що Каплунову досі не висунули офіційної підозри.

Згодом джерела в правоохоронних органах повідомили «Бабелю», що росіянином, у підготовці до замаху на якого звинувачують Каплунова, виявився один з лідерів Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

Потім двом учасникам стрілянини повідомили про підозри. Співробітника СБУ підозрюють у перевищенні службових повноважень із застосуванням зброї, а військовослужбовця ГУР — у посяганні на життя правоохоронця або військовослужбовця.