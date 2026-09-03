Велика Британія викликала тимчасового повіреного у справах РФ після диверсії з дроном у Лейпцигу

Велика Британія після диверсії з дроном біля українського літака в аеропорту німецького Лейпцига викликала тимчасового повіреного у справах Росії.

Про це повідомив речник пресслужби МЗС Великої Британії.

У МЗС Великої Британії заявили, що солідарні з позицією Німеччини і викликають тимчасово повіреного у справах Росії, щоб засудити цей напад.

Напередодні в Єврокомісії повідомили, що ЄС та НАТО готують відповідь на нові диверсії та гібридні загрози з боку РФ на тлі цього інциденту. Серед них — санкції, допомога Україні та інше.