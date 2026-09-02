Нові санкції проти РФ та допомога Україні. ЄС і НАТО посилять тиск на Росію після атаки дрона в Лейцпигу

Європейський Союз та НАТО готують відповідь на нові диверсії та гібридні загрози з боку Росії на тлі інциденту з дроном у німецькому Лейцпигу. Серед них — санкції, допомога Україні та інше.

Про це під час спільного брифінгу в Брюсселі заявили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсекретар НАТО Марк Рютте, передає кореспондентка «Бабеля».

За словами президентки Єврокомісії, якщо Росія хотіла змусити Європу переглянути подальшу підтримку України, це дало протилежний ефект — рішучість підтримувати її лише зросла.

«Залякування не спрацює», — наголосила вона. І додала, що ЄС і НАТО не лише збережуть тиск на Росію, а й посилять його, доки Москва не припинить удари по Україні.

За її словами, Єврокомісія уже працює над новими санкціями проти Росії та шукає способи скоротити кошти, які Москва використовує для війни проти України. Фон дер Ляєн також пообіцяла підтримку будь-якій державі-члену ЄС, яка стане мішенню російських атак.

Марк Рютте, своєю чергою, заявив, що Росія дедалі частіше створює загрози для країн НАТО. Він згадав про російські дрони та ракети, які перетинають повітряний простір на східному фланзі Альянсу, а також про атаки на підприємства, які виробляють зброю для України.

«Якщо Росія думає, що зможе розділити нас цими погрозами або змусити припинити підтримку України, вона помиляється. Наша єдність непохитна», — сказав Рютте.

Рютте нагадав, що союзники НАТО домовилися надати Україні щонайменше €70 млрд цього року та таку саму суму наступного року. Він назвав кредит ЄС важливою частиною цієї підтримки.

Юлія Гира / «Бабель»

Цього ж дня німецьке медіа t-online з посиланням на урядові джерела писало, що Німеччина планує передати Україні нову допомогу після диверсії в аеропорту Лейпцига. Зокрема — додаткові ракети для систем ППО Iris-T та кілька тисяч ударних дронів.

Що сталося в аеропорту Лейпцига

Вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з детонатором і вибухівкою біля українського літака. У МЗС України повідомляли: ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені.

10 серпня стало відомо, що дрон з вибухівкою врізався в український літак, але не здетонував з невідомих причин. Вибухівка, ймовірно, відʼєдналася під час удару й опинилася неподалік. Сам безпілотник випадково виявили лише приблизно через чотири години. Наприкінці серпня в аеропорту Лейпцига знайшли третій дрон, який намагався атакувати український літак Ан-124.

1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію. Країна вирішила розірвати договір з «Російським домом» у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.