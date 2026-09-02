Медіа: Німеччина передасть Україні нову військову допомогу у відповідь на інцидент з дроном біля українського літака

Німеччина планує передати нову військову допомогу Україні у відповідь на російську диверсію в аеропорту Лейпцига.

Про це пише німецьке медіа t-online з посиланням на урядові джерела.

У вересні країна передасть додаткові ракети для систем ППО Iris-T, а також кілька тисяч ударних безпілотників. Країни планують розширити співпрацю розвідувальних служб.

Що сталося в аеропорту Лейпцига

Вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з детонатором і вибухівкою біля українського літака. У МЗС України повідомляли: ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені.

10 серпня стало відомо, що дрон з вибухівкою врізався в український літак, але не здетонував з невідомих причин. Вибухівка, ймовірно, відʼєдналася під час удару й опинилася неподалік. Сам безпілотник випадково виявили лише приблизно через чотири години. Наприкінці серпня в аеропорту Лейпцига знайшли третій дрон, який намагався атакувати український літак Ан-124.

1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію. Країна вирішила розвірвати договір з «Російським домом» у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.