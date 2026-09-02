У США надійшли в обіг монети з портретом Дональда Трампа

У США в обіг та у продаж надійшли монети номіналом один долар, на яких зображений президент Дональд Трамп.

Про це повідомила пресслужба Монетного двору США.

Уперше про те, що у США будуть карбувати монети з Трампом, стало відомо 15 липня.

На доларовій монеті зображено портрет Трампа і напис Liberty 1776–2026, що перекладається як «Свобода 1776–2026». Також на монеті є напис In God We Trust («У Бога віримо») — гасло, яке з 1956 року присутнє на всій національній валюті США.

Скотт Бессент / X