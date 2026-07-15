У США випускатимуть золоті монети з портретом Дональда Трампа

Монетний двір США почне карбувати золоті монети номіналом $1 із зображенням президента Дональда Трампа.
Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.
За словами Бессента, монета уособлює силу американських цінностей і обіцянку нації.
На монеті зображено портрет Трампа й напис Liberty 1776–2026, що перекладається як «Свобода 1776–2026». Також на монеті є напис In God We Trust («У Бога віримо») — гасло, яке з 1956 року карбують на всій національній валюті США.
- За час другої каденції Трампа на його честь перейменували міжнародний аеропорт «Палм-Біч» у Флориді та Інститут миру, який він намагався ліквідувати на початку 2025 року. А на початку 2026 року у Флориді частину дороги біля приватного клубу Дональда Трампа в Палм-Біч церемоніально перейменували на його честь. Окрім того, до 250-ї річниці незалежності США Міністерство фінансів хотіло випустити банкноти з підписом президента Дональда Трампа — тоді переважна більшість американців (59%) були проти.