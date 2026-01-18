У Флориді перейменували дорогу на честь Трампа — вона веде до його резиденції

У штаті Флорида частину дороги біля приватного клубу Дональда Трампа в Палм-Біч церемоніально перейменували на його честь.

Про це повідомляє Reuters.

Законодавці Флориди схвалили почесну нову назву для частини Southern Boulevard — дороги, яка з’єднує міжнародний аеропорт «Палм-Біч» із резиденцією та клубом «Мар-а-Лаго», що належать Дональду Трампу. Саме цією дорогою президент зазвичай їздить у кортежі між аеропортом і маєтком.

Під час церемонії в «Мар-а-Лаго» Трамп заявив, що «надзвичайно зворушений» таким рішенням, і додав, що «запам’ятає цей жест на все життя».

Влада округу наголосила, що перейменування є лише символічним. Офіційні адреси, карти, служби екстреної допомоги та навігаційні системи залишаються без змін.

Від моменту повернення Трампа до Білого дому його ім’ям уже назвали або планують назвати низку об’єктів та ініціатив. Серед них — будівлі у Вашингтоні, запропонований клас військових кораблів ВМС США, візова програма для заможних іноземців, державний сайт із продажу ліків за рецептами та федеральні ощадні рахунки для дітей.

Історики зазначають, що у США об’єкти зазвичай називають на честь президентів уже після завершення їхньої політичної кар’єри і такі рішення зазвичай є загальнонаціональними та ухвалюються Конгресом.