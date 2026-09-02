Російських і білоруських баскетболістів допустили до міжнародних змагань. Що буде зі збірними — вирішать у грудні

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) скасувала обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі. Також вона розглядає можливість повернути національні збірні країн до міжнародних турнірів.
Пр це йдеться у пресрелізі федерації.
Крім цього, посадовці з Росії та Білорусі можуть бути призначені для роботи на всіх змаганнях FIBA.
Федерація працюватиме разом із міжнародними спортивними федераціями, щоб вирішити питання логістики та безпеки, пов’язані з можливим поверненням збірних Росії та Білорусі. Йдеться про Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі, а також про міжнародні турніри для збірних і клубів усіх вікових категорій у баскетболі та баскетболі 3×3.
Остаточне рішення федерація планує ухвалити на засіданні Центральної ради у грудні 2026 року.
- 7 липня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, а також тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ. Російських атлетів усунули від участі у міжнародних змаганнях після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
- Після цього, 14 липня, 9 країн ЄС попросили комісара Єврокомісії з питань спорту Гленна Мікаллефа виключити МОК та міжнародні федерації, що допускають росіян і білорусів на міжнародні змагання, з програм фінансування ЄС. Попри це МОК не змінив своєї позиції.