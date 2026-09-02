Російських і білоруських баскетболістів допустили до міжнародних змагань. Що буде зі збірними — вирішать у грудні

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) скасувала обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі. Також вона розглядає можливість повернути національні збірні країн до міжнародних турнірів.

Пр це йдеться у пресрелізі федерації.

Крім цього, посадовці з Росії та Білорусі можуть бути призначені для роботи на всіх змаганнях FIBA.

Федерація працюватиме разом із міжнародними спортивними федераціями, щоб вирішити питання логістики та безпеки, пов’язані з можливим поверненням збірних Росії та Білорусі. Йдеться про Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі, а також про міжнародні турніри для збірних і клубів усіх вікових категорій у баскетболі та баскетболі 3×3.

Остаточне рішення федерація планує ухвалити на засіданні Центральної ради у грудні 2026 року.