Politico: Німеччина офіційно визнає РФ винною в інциденті з дроном біля українського літака

Німеччина готується офіційно звинуватити Росію в інциденті з дроном з вибухівкою біля українського літака Ан-124 в аеропорту Лейпцига 4 серпня.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується наступного тижня висунути Росії офіційні обвинувачення в інциденті та застосувати санкції проти російських організацій. За інформацією джерел, 1 вересня планується зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії, проте Мерц може висунути обвинувачення й раніше.

Одне з джерел стверджує, що «вже недостатньо висилати російських дипломатів або закрити «Російський дім» у Берліні», — потрібні жорсткіші дії, зокрема посилення санкцій чи збільшення поставок зброї Україні.

Що сталося в аеропорту Лейпцига

Вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з детонатором і вибухівкою біля українського літака. Після цього німецькі медіа писали, що Ан-124 нібито міг перевозити боєприпаси для України.

7 серпня Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило це. У МЗС України повідомляли: ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені.

10 серпня медіа написали, що дрон з вибухівкою врізався в український літак, але не здетонував з невідомих причин. Вибухівка, ймовірно, відʼєдналася під час удару й опинилася неподалік. Сам безпілотник випадково виявили лише приблизно через чотири години.